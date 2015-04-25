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БАТЭ - Гомель

25.04.2015, Суббота, 19:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Беларусь. Высшая лига, 3 тур БАТЭ - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 4:0 Гомель
26 тур
5 октября, воскресенье 19:15 Гомель 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
3 тур
13 апреля, воскресенье 15:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:0 Гомель
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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