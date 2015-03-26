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Кот-д'Ивуар - Ангола

26.03.2015, Четверг, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Кот-д'Ивуар - Ангола
Кубок Африканских Наций 2012, группа B
Групповой раунд, 3 тур
30 января, понедельник 22:00 Кот-д'Ивуар 2:0 Ангола
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