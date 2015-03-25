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Свазиленд - ЮАР

25.03.2015, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Свазиленд - ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 ноября, пятница 22:30 Свазиленд 0:3 ЮАР
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