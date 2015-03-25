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Грузия - Мальта

25.03.2015, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Грузия - Мальта
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа F
10 тур
6 сентября, вторник 22:30 Мальта 1:1 Грузия
3 тур
8 октября, пятница 21:00 Грузия 1:0 Мальта
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