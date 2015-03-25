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Гана - Намибия

25.03.2015, Среда, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Гана - Намибия
Кубок Африканских Наций 2008, группа A
2 тур
24 января, четверг 22:30 Гана 1:0 Намибия
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