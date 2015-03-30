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ЦСКА - Химки

30.03.2015, Понедельник, 12:00 мск Москва, стадион Октябрь Товарищеские матчи ЦСКА - Химки
Товарищеские матчи 2014

2 июля, среда 14:00 ЦСКА 3:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 18:15 ЦСКА 2:1 Химки
5 тур
19 апреля, воскресенье 16:30 Химки 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 15:15 Химки 1:2 ЦСКА
10 тур
11 мая, воскресенье 16:30 ЦСКА 4:3 Химки
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 ЦСКА 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 18:00 ЦСКА 0:0 Химки
4 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Химки 1:1 ЦСКА
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