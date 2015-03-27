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Динамо - Химки

27.03.2015, Пятница, 13:30 мск Товарищеские матчи Динамо - Химки
Товарищеские матчи 2013

24 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Химки
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Динамо 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 15:00 Химки 0:2 Динамо
2 тур
21 марта, суббота 15:15 Динамо 3:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
2 августа, суббота 18:00 Химки 1:1 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 19:30 Химки 1:0 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 19:00 Динамо 2:1 Химки
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