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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)

Динамо - Фиорентина

16.04.2015, Четверг, 22:05 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: НТВ-ПЛЮС Футбол 3 - 21:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Динамо - Фиорентина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 6 5 0 1 12:4 +8 15
2. Ольборг 6 3 0 3 5:10 -5 9
3. ФКСБ 6 2 1 3 11:9 +2 7
4. Риу Аве 6 1 1 4 5:10 -5 4
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