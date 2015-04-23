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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Зенит - Севилья

23.04.2015, Четверг, 22:05 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ" 21:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:30 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Зенит - Севилья
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 16 апреля, четверг 22:05 Севилья 2:1 Зенит
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