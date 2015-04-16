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Судьи
Главный судья:
Бас Нейхейс (Энсхеде)

Севилья - Зенит

16.04.2015, Четверг, 22:05 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: НТВ-ПЛЮС Футбол 1 - 20:30 (прямая) НТВ - 21:50 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Севилья - Зенит
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 6 4 0 2 10:6 +4 12
2. Севилья 6 3 2 1 8:5 +3 11
3. Риека 6 2 1 3 7:8 -1 7
4. Стандард 6 1 1 4 4:10 -6 4
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