Реал - Атлетико

|1/4 финала
первый матч
|14 апреля, вторник
|21:45
|Атлетико
|0:0
|Реал
|22 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Атлетико
|4:0
|Реал
|3 тур
|13 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|1:2
|Атлетико
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Атлетико
|2:2
|Реал
|7 тур
|28 сентября, суббота
|23:59
|Реал
|0:1
|Атлетико
|33 тур
|27 апреля, суббота
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|01:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|29 тур
|19 марта, суббота
|23:55
|Атлетико
|1:2
|Реал
|10 тур
|7 ноября, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|1/4 финала
ответный матч
|20 января, четверг
|23:55
|Атлетико
|0:1
|Реал
|1/4 финала
ответный матч
|13 января, четверг
|23:55
|Реал
|3:1
|Атлетико
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:2
|Атлетико
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:55
|Атлетико
|2:3
|Реал
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|6
|6
|0
|0
|16:2
|+14
|18
|2.
|Базель
|6
|2
|1
|3
|7:8
|-1
|7
|3.
|Ливерпуль
|6
|1
|2
|3
|5:9
|-4
|5
|4.
|Лудогорец
|6
|1
|1
|4
|5:14
|-9
|4