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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Реал - Атлетико

22.04.2015, Среда, 21:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:00 (прямая) Лига чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Реал - Атлетико
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 6 0 0 16:2 +14 18
2. Базель 6 2 1 3 7:8 -1 7
3. Ливерпуль 6 1 2 3 5:9 -4 5
4. Лудогорец 6 1 1 4 5:14 -9 4
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