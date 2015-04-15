Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Порту - Бавария

15.04.2015, Среда, 21:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:30 (прямая) Лига чемпионов, 1/4 финала , первый матч Порту - Бавария
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 6 4 2 0 16:4 +12 14
2. Шахтер Дн 6 2 3 1 15:4 +11 9
3. Атлетик Б 6 2 1 3 5:6 -1 7
4. БАТЭ 6 1 0 5 2:24 -22 3
...
  • Читайте нас: 