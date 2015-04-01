Введите ваш ник на сайте

Аргентина - Эквадор

01.04.2015, Среда, 02:30 мск Нью-Джерси, стадион Мет Лайф Товарищеские матчи. Сборные Аргентина - Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2013

16 ноября, суббота 05:00 Эквадор 0:0 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 01:00 Эквадор 1:1 Аргентина
5 тур
3 июня, воскресенье 02:30 Аргентина 4:0 Эквадор
...
  • Читайте нас: 