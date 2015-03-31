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Словакия - Чехия

31.03.2015, Вторник, 21:30 мск Жилина, стадион Под Дубном Товарищеские матчи. Сборные Словакия - Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 20:30 Чехия 3:0 Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
7 тур
5 сентября, суббота 22:30 Словакия 2:2 Чехия
6 тур
1 апреля, среда 22:30 Чехия 1:2 Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа D
17 тур
17 ноября, суббота 22:30 Чехия 3:1 Словакия
3 тур
6 сентября, среда 22:15 Словакия 0:3 Чехия
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