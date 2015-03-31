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Австрия - Босния и Герцеговина

31.03.2015, Вторник, 21:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Босния и Герцеговина
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