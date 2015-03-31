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Южная Корея - Новая Зеландия

31.03.2015, Вторник, 14:00 мск Сеул, стадион Уорлд Кап Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Новая Зеландия
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