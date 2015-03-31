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Португалия - Кабо-Верде

31.03.2015, Вторник, 22:45 мск Эшторил, стадион Антонио Коимбра де Мота Товарищеские матчи. Сборные Португалия - Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные 2010

24 мая, понедельник 22:30 Португалия 0:0 Кабо-Верде
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