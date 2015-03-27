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Коста-Рика - Парагвай

27.03.2015, Пятница, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Коста-Рика - Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 марта, четверг 06:00 Коста-Рика 2:1 Парагвай
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