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Шотландия - Северная Ирландия

25.03.2015, Среда, 22:45 мск Глазго, стадион Хэмпден Парк Товарищеские матчи. Сборные Шотландия - Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:45 Шотландия 3:0 Северная Ирландия
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