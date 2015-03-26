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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)

Франция - Бразилия

26.03.2015, Четверг, 23:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Товарищеские матчи. Сборные Франция - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

9 июня, воскресенье 23:00 Бразилия 3:0 Франция
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 23:00 Франция 1:0 Бразилия
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
1 июля, суббота 23:00 Бразилия 0:1 Франция
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