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Бразилия - Чили

29.03.2015, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Чили
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 20:00 Бразилия 1:1
(3:2)п		 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2013

20 ноября, среда 04:00 Бразилия 2:1 Чили

25 апреля, четверг 05:00 Бразилия 2:2 Чили
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
28 июня, понедельник 22:30 Бразилия 3:0 Чили
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