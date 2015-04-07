Боруссия - Хоффенхайм

|14 тур
|5 декабря, пятница
|22:30
|Боруссия
|1:0
|Хоффенхайм
|14 тур
|5 декабря, пятница
|22:30
|Боруссия
|1:0
|Хоффенхайм
|33 тур
|3 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|3:2
|Хоффенхайм
|16 тур
|14 декабря, суббота
|18:30
|Хоффенхайм
|2:2
|Боруссия
|34 тур
|18 мая, суббота
|17:30
|Боруссия
|1:2
|Хоффенхайм
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:30
|Хоффенхайм
|1:3
|Боруссия
|19 тур
|28 января, суббота
|18:30
|Боруссия
|3:1
|Хоффенхайм
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|26 тур
|12 марта, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:0
|Боруссия
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|31 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:30
|Боруссия
|1:1
|Хоффенхайм
|14 тур
|28 ноября, суббота
|17:30
|Хоффенхайм
|1:2
|Боруссия
|22 тур
|28 февраля, суббота
|17:30
|Боруссия
|0:0
|Хоффенхайм
|5 тур
|21 сентября, воскресенье
|19:00
|Хоффенхайм
|4:1
|Боруссия