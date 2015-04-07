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Боруссия - Хоффенхайм

07.04.2015, Вторник, 21:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Кубок, 1/4 финала Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
14 тур
5 декабря, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
16 тур
14 декабря, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
9 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Хоффенхайм
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 4:1 Боруссия
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