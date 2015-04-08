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Блэкберн - Ливерпуль

08.04.2015, Среда, 21:45 мск Блэкберн, стадион Ивуд Парк Англия. Кубок, 1/4 финала , повторный матч Блэкберн - Ливерпуль
Англия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
8 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:0 Блэкберн
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
10 апреля, вторник 23:00 Блэкберн 2:3 Ливерпуль
18 тур
26 декабря, понедельник 19:00 Ливерпуль 1:1 Блэкберн
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Блэкберн 3:1 Ливерпуль
9 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Блэкберн
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
11 апреля, суббота 15:45 Ливерпуль 4:0 Блэкберн
16 тур
6 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
34 тур
13 апреля, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Блэкберн
12 тур
3 ноября, суббота 20:15 Блэкберн 0:0 Ливерпуль
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