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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА

29.04.2015, Среда, 19:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "Россия 2" 19:25 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
10 тур
18 октября, суббота 14:30 ЦСКА 6:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 ЦСКА
5 тур
18 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 13:30 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
15 тур
10 ноября, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
8 мая, вторник 17:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
37 тур
31 марта, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 ЦСКА
11 тур
29 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 16:15 ЦСКА 4:0 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 ЦСКА
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:1 Кубань (ЛФЛ)
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