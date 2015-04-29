Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА

|17 тур
|6 декабря, суббота
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:1
|ЦСКА
|10 тур
|18 октября, суббота
|14:30
|ЦСКА
|6:0
|Кубань (ЛФЛ)
|17 тур
|6 декабря, суббота
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:1
|ЦСКА
|10 тур
|18 октября, суббота
|14:30
|ЦСКА
|6:0
|Кубань (ЛФЛ)
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|18:30
|Кубань (ЛФЛ)
|0:4
|ЦСКА
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Кубань (ЛФЛ)
|29 тур
|18 мая, суббота
|13:30
|ЦСКА
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|15 тур
|10 ноября, суббота
|18:30
|Кубань (ЛФЛ)
|1:3
|ЦСКА
|43 тур
|8 мая, вторник
|17:00
|ЦСКА
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|37 тур
|31 марта, суббота
|16:15
|Кубань (ЛФЛ)
|1:1
|ЦСКА
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:0
|ЦСКА
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:1
|Кубань (ЛФЛ)
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|16:15
|ЦСКА
|4:0
|Кубань (ЛФЛ)
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Кубань (ЛФЛ)
|1:0
|ЦСКА
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:1
|ЦСКА
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Кубань (ЛФЛ)
|25 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Кубань (ЛФЛ)
|0:3
|ЦСКА
|6 тур
|10 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Кубань (ЛФЛ)