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Непал - Индия

17.03.2015, Вторник, 12:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , ответный матч Непал - Индия
Первый матч: 0 - 2
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 12 марта, четверг 16:30 Индия 2:0 Непал
Товарищеские матчи. Сборные 2013

19 ноября, вторник 16:30 Индия 2:0 Непал
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