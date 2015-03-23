Введите ваш ник на сайте

Пакистан - Йемен

23.03.2015, Понедельник, 18:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , ответный матч Пакистан - Йемен
Первый матч: 1 - 3
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
1 раунд
первый матч		 12 марта, четверг 18:30 Йемен 3:1 Пакистан
...
  • Читайте нас: 