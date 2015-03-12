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Индия - Непал

12.03.2015, Четверг, 16:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , первый матч Индия - Непал
Товарищеские матчи. Сборные 2013

19 ноября, вторник 16:30 Индия 2:0 Непал
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