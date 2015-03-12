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Восточный Тимор - Монголия

12.03.2015, Четверг, 10:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд , первый матч Восточный Тимор - Монголия
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