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Актобе - Шахтер

19.07.2015, Воскресенье, 15:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Актобе - Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
11 тур
7 мая, четверг 11:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
7 тур
18 октября, суббота 16:00 Актобе 3:1 Шахтер
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:30 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 17:30 Актобе 4:0 Шахтер
2 тур
22 марта, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Суперкубок Казахстана 2014

9 марта, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Актобе 4:0 Шахтер
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Шахтер 1:2 Актобе
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Актобе 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Шахтер
2 тур
18 марта, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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