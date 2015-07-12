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Иртыш - Актобе

12.07.2015, Воскресенье, 16:00 мск Павлодар, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Иртыш - Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Актобе 2:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Иртыш 1:1 Актобе
11 тур
10 мая, суббота 17:00 Актобе 3:0 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
5 октября, суббота 15:30 Актобе 3:1 Иртыш
3 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Иртыш 4:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Актобе 3:0 Иртыш
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Иртыш
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Иртыш 1:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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