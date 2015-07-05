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Актобе - Окжетпес

05.07.2015, Воскресенье, 17:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Актобе - Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
9 тур
25 апреля, суббота 11:00 Окжетпес 2:3 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 18:00 Актобе 5:2 Окжетпес
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Окжетпес 1:4 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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