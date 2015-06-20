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Тобол - Атырау

20.06.2015, Суббота, 15:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Тобол - Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
6 тур
11 апреля, суббота 13:00 Атырау 1:2 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
10 тур
9 ноября, воскресенье 12:00 Атырау 0:3 Тобол
1 тур
23 августа, суббота 17:00 Тобол 1:2 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 15:00 Тобол 0:0 Атырау
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Атырау 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
6 тур
29 сентября, воскресенье 15:30 Атырау 0:0 Тобол
2 тур
24 августа, суббота 17:00 Тобол 3:1 Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Тобол 2:1 Атырау
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Атырау 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
15 июля, воскресенье 17:30 Тобол 1:0 Атырау
5 тур
8 апреля, воскресенье 14:00 Атырау 1:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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