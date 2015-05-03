Тараз - Окжетпес

|24 тур
|4 октября, четверг
|15:00
|Тараз
|2:0
|Окжетпес
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|15:00
|Окжетпес
|3:1
|Тараз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кайрат
|22
|13
|5
|4
|43:14
|+29
|44
|2.
|Актобе
|22
|12
|8
|2
|27:12
|+15
|44
|3.
|Астана
|22
|12
|7
|3
|40:19
|+21
|43
|4.
|Атырау
|22
|9
|10
|3
|25:19
|+6
|37
|5.
|Ордабасы
|22
|9
|8
|5
|21:18
|+3
|35
|6.
|Иртыш
|22
|7
|9
|6
|26:23
|+3
|30
|7.
|Окжетпес
|22
|8
|2
|12
|24:33
|-9
|26
|8.
|Тобол
|22
|7
|4
|11
|22:32
|-10
|25
|9.
|Тараз
|22
|7
|3
|12
|17:25
|-8
|24
|10.
|Шахтер Кр
|22
|5
|3
|14
|16:38
|-22
|18
|11.
|Кайсар
|22
|3
|8
|11
|12:25
|-13
|17
|12.
|Жетысу
|22
|4
|5
|13
|17:32
|-15
|17