Введите ваш ник на сайте

Актобе - Жетысу

19.04.2015, Воскресенье, 14:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Актобе - Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 1:0 Актобе
5 тур
9 апреля, среда 15:00 Актобе 1:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
15 тур
14 июня, пятница 17:00 Жетысу 0:0 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 1:1 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 17:00 Жетысу 1:1 Актобе
3 тур
25 марта, воскресенье 15:00 Актобе 4:0 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
...
  • Читайте нас: 