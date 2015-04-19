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Тараз - Тобол

19.04.2015, Воскресенье, 15:00 мск Тараз, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Тараз - Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
7 тур
19 октября, воскресенье 15:00 Тараз 1:1 Тобол
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
28 июня, суббота 16:00 Тараз 1:1 Тобол
8 тур
27 апреля, воскресенье 14:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
8 тур
19 октября, суббота 13:00 Тараз 2:0 Тобол
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Тобол 2:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Тараз 1:2 Тобол
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Тобол 2:2 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
25 сентября, вторник 17:30 Тобол 0:1 Тараз
11 тур
20 мая, воскресенье 15:30 Тараз 1:0 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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