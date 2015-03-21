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Актобе - Ордабасы

21.03.2015, Суббота, 13:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Актобе - Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
10 тур
9 ноября, воскресенье 12:00 Ордабасы 1:3 Актобе
1 тур
22 октября, среда 18:00 Актобе 4:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 18:00 Актобе 1:1 Ордабасы
6 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Актобе 2:2 Ордабасы
1 тур
17 августа, суббота 15:30 Ордабасы 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
28 июля, воскресенье 16:30 Ордабасы 0:1 Актобе
11 тур
18 мая, суббота 17:00 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
15 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 1:1 Актобе
5 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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