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Шахтер - Ордабасы

11.03.2015, Среда, 12:00 мск Караганда, стадион Шахтер Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Шахтер - Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Ордабасы 3:2 Шахтер
5 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
7 тур
19 апреля, суббота 14:00 Шахтер 3:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
3 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
19 июля, пятница 16:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Ордабасы 0:1 Шахтер
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер 1:1 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 22 13 5 4 43:14 +29 44
2. Актобе 22 12 8 2 27:12 +15 44
3. Астана 22 12 7 3 40:19 +21 43
4. Атырау 22 9 10 3 25:19 +6 37
5. Ордабасы 22 9 8 5 21:18 +3 35
6. Иртыш 22 7 9 6 26:23 +3 30
7. Окжетпес 22 8 2 12 24:33 -9 26
8. Тобол 22 7 4 11 22:32 -10 25
9. Тараз 22 7 3 12 17:25 -8 24
10. Шахтер Кр 22 5 3 14 16:38 -22 18
11. Кайсар 22 3 8 11 12:25 -13 17
12. Жетысу 22 4 5 13 17:32 -15 17
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