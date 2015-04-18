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Гомель - Неман

18.04.2015, Суббота, 17:00 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 2 тур Гомель - Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Гомель 0:2 Неман
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Неман 1:2 Гомель
25 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Гомель 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 20:00 Неман 2:0 Гомель
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Гомель 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Гомель 0:1 Неман
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Гомель 1:1 Неман
11 тур
18 мая, пятница 19:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Неман 2:2 Гомель
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Гомель 1:0 Неман
10 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Неман 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:3 Неман
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Неман 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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