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Динамо - БАТЭ

19.04.2015, Воскресенье, 14:00 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:2 БАТЭ
24 тур
22 сентября, понедельник 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
13 августа, среда 19:30 Динамо 0:2 БАТЭ
8 тур
15 мая, четверг 19:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 БАТЭ
26 тур
5 октября, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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