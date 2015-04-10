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Гомель - Белшина

10.04.2015, Пятница, 18:30 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 1 тур Гомель - Белшина
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
11 июня, среда 19:00 Белшина 1:2 Гомель
1 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
3 августа, суббота 20:30 Гомель 1:3 Белшина
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Белшина 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Белшина 3:1 Гомель
19 тур
14 октября, воскресенье 16:00 Белшина 1:1 Гомель
8 тур
3 мая, четверг 19:30 Гомель 1:0 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 0:0 Гомель
19 тур
4 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 1:0 Гомель
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Гомель 3:1 Белшина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 26 20 5 1 44:11 +33 65
2. Динамо Мн 26 15 8 3 36:13 +23 53
3. Шахтер Сл 26 14 7 5 47:27 +20 49
4. Белшина 26 12 7 7 39:19 +20 43
5. Гранит 26 12 6 8 30:32 -2 42
6. Минск 26 12 4 10 29:28 +1 40
7. Торпедо-БелАЗ 26 10 6 10 31:29 +2 36
8. Неман 26 8 8 10 21:32 -11 32
9. Нафтан 26 8 6 12 34:35 -1 30
10. Славия-Мозырь 26 7 5 14 33:50 -17 26
11. Слуцк 26 6 7 13 26:30 -4 25
12. Динамо-Брест 26 7 3 16 23:42 -19 24
13. Витебск 26 4 9 13 21:47 -26 21
14. Гомель 26 5 3 18 22:41 -19 18
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