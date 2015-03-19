Севилья - Вильярреал

|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|12 марта, четверг
|23:05
|Вильярреал
|1:3
|Севилья
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|12 марта, четверг
|23:05
|Вильярреал
|1:3
|Севилья
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:1
|Вильярреал
|36 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Севилья
|0:0
|Вильярреал
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Вильярреал
|1:2
|Севилья
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:2
|Вильярреал
|3 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Вильярреал
|2:2
|Севилья
|33 тур
|24 апреля, воскресенье
|23:00
|Севилья
|3:2
|Вильярреал
|14 тур
|5 декабря, воскресенье
|21:00
|Вильярреал
|1:0
|Севилья
|1/4 финала
ответный матч
|18 января, вторник
|23:55
|Севилья
|3:0
|Вильярреал
|1/4 финала
ответный матч
|12 января, среда
|22:00
|Вильярреал
|3:3
|Севилья
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|21:00
|Вильярреал
|3:0
|Севилья
|10 тур
|8 ноября, воскресенье
|23:00
|Севилья
|3:2
|Вильярреал
|34 тур
|2 мая, суббота
|23:55
|Вильярреал
|0:2
|Севилья
|15 тур
|14 декабря, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:0
|Вильярреал
|31 тур
|6 апреля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:0
|Вильярреал
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:00
|Вильярреал
|3:2
|Севилья
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|10:6
|+4
|12
|2.
|Севилья
|6
|3
|2
|1
|8:5
|+3
|11
|3.
|Риека
|6
|2
|1
|3
|7:8
|-1
|7
|4.
|Стандард
|6
|1
|1
|4
|4:10
|-6
|4