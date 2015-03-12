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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)

Вильярреал - Севилья

12.03.2015, Четверг, 23:05 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Вильярреал - Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия М 6 3 3 0 14:4 +10 12
2. Вильярреал 6 3 2 1 15:7 +8 11
3. Цюрих 6 2 1 3 10:14 -4 7
4. Аполлон 6 1 0 5 4:18 -14 3
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