Вильярреал - Севилья

|9 тур
|26 октября, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:1
|Вильярреал
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:1
|Вильярреал
|36 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Севилья
|0:0
|Вильярреал
|17 тур
|21 декабря, суббота
|19:00
|Вильярреал
|1:2
|Севилья
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:2
|Вильярреал
|3 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Вильярреал
|2:2
|Севилья
|33 тур
|24 апреля, воскресенье
|23:00
|Севилья
|3:2
|Вильярреал
|14 тур
|5 декабря, воскресенье
|21:00
|Вильярреал
|1:0
|Севилья
|1/4 финала
ответный матч
|18 января, вторник
|23:55
|Севилья
|3:0
|Вильярреал
|1/4 финала
ответный матч
|12 января, среда
|22:00
|Вильярреал
|3:3
|Севилья
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|21:00
|Вильярреал
|3:0
|Севилья
|10 тур
|8 ноября, воскресенье
|23:00
|Севилья
|3:2
|Вильярреал
|34 тур
|2 мая, суббота
|23:55
|Вильярреал
|0:2
|Севилья
|15 тур
|14 декабря, воскресенье
|21:00
|Севилья
|1:0
|Вильярреал
|31 тур
|6 апреля, воскресенье
|21:00
|Севилья
|2:0
|Вильярреал
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|23:00
|Вильярреал
|3:2
|Севилья
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Боруссия М
|6
|3
|3
|0
|14:4
|+10
|12
|2.
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|15:7
|+8
|11
|3.
|Цюрих
|6
|2
|1
|3
|10:14
|-4
|7
|4.
|Аполлон
|6
|1
|0
|5
|4:18
|-14
|3