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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Помощники:
Павел Сокольницки (Польша), Томаш Листкевич (Польша)

Вольфсбург - Интер

12.03.2015, Четверг, 21:00 мск Вольфсбург, стадион Фольксваген Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Вольфсбург - Интер
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эвертон 6 3 2 1 10:3 +7 11
2. Вольфсбург 6 3 1 2 14:10 +4 10
3. Краснодар 6 1 3 2 7:12 -5 6
4. Лилль 6 0 4 2 3:9 -6 4
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