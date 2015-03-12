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Судьи
Главный судья:
Мануэль Де Соуза (Лорделу-ду-Ору)

Зенит - Торино

12.03.2015, Четверг, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:00 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Зенит - Торино
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