Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)

Аякс - Днепр

19.03.2015, Четверг, 23:05 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Аякс - Днепр
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 21:00 Днепр 1:0 Аякс
...
  • Читайте нас: 