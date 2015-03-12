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Судьи
Главный судья:
Иван Бебек (Риека)

Днепр - Аякс

12.03.2015, Четверг, 21:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Днепр - Аякс
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 6 3 3 0 6:2 +4 12
2. Днепр Дп 6 2 1 3 4:5 -1 7
3. Карабах 6 1 3 2 3:5 -2 6
4. Сент-Этьен 6 0 5 1 2:3 -1 5
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