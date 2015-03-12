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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)
Помощники:
Роберто Алонсо (Испания), Хуан Юсте (Испания)

Эвертон - Динамо

12.03.2015, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Эвертон - Динамо
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эвертон 6 3 2 1 10:3 +7 11
2. Вольфсбург 6 3 1 2 14:10 +4 10
3. Краснодар 6 1 3 2 7:12 -5 6
4. Лилль 6 0 4 2 3:9 -6 4
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