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Урал - Арсенал

25.02.2015, Среда, 17:00 мск Товарищеские матчи Урал - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 13:30 Арсенал 1:2 Урал
11 тур
24 октября, пятница 17:00 Урал 1:0 Арсенал
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