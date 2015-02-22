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Кубань (ЛФЛ) - Тосно

22.02.2015, Воскресенье, 18:00 мск Товарищеские матчи Кубань (ЛФЛ) - Тосно
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 21:00 Кубань (ЛФЛ) 3:0 Тосно
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