Ливерпуль - Блэкберн

|33 тур
|10 апреля, вторник
|23:00
|Блэкберн
|2:3
|Ливерпуль
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|19:00
|Ливерпуль
|1:1
|Блэкберн
|33 тур
|10 апреля, вторник
|23:00
|Блэкберн
|2:3
|Ливерпуль
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|19:00
|Ливерпуль
|1:1
|Блэкберн
|22 тур
|5 января, среда
|23:00
|Блэкберн
|3:1
|Ливерпуль
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Блэкберн
|28 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|2:1
|Блэкберн
|15 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Блэкберн
|0:0
|Ливерпуль
|32 тур
|11 апреля, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|4:0
|Блэкберн
|16 тур
|6 декабря, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:3
|Ливерпуль